Son Dakika Haberleri: Ysk'dan 'Son Gün' Uyarısı

Ysk'dan 'Son Gün' Uyarısı

40 dakika önce

YÜKSEK Seçim Kurulu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için askıya çıkarılan seçmen listelerinin bugün askından indirileceği ve yapılacak itirazların son günü olduğunu duyurdu.

Ysk'dan 'Son Gün' Uyarısı, System.String[]
YÜKSEK Seçim Kurulu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için askıya çıkarılan seçmen listelerinin bugün askından indirileceği ve yapılacak itirazların son günü olduğunu duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi resmi sitesinden açıklamada bulundu. Açıklamada, askıya çıkarılan seçmen listelerinin bugün askından indirileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,  tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü.  Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanmasının son günü.  Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü."

Haber: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:28 Kaynak: DHA

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