Son Dakika Haberleri: Ysk'dan Yayın Yasağına Uymayan Kanallara Suç Duyurusu

Ysk'dan Yayın Yasağına Uymayan Kanallara Suç Duyurusu

3 dakika önce

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yayın yasağını ihlal eden kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ysk'dan Yayın Yasağına Uymayan Kanallara Suç Duyurusu, System.String[]
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yayın yasağını ihlal eden kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu.

YSK'dan alınan bilgiye göre; Kurul yayın yasağını ihlal eden kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca YSK, RTÜK'ten bu kanallar hakkında işlem yapılmasını istedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:51 Kaynak: DHA

Politika
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