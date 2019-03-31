Ysk'dan Yayın Yasağına Uymayan Kanallara Suç Duyurusu
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YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yayın yasağını ihlal eden kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu.
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yayın yasağını ihlal eden kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu.
YSK'dan alınan bilgiye göre; Kurul yayın yasağını ihlal eden kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca YSK, RTÜK'ten bu kanallar hakkında işlem yapılmasını istedi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:51 Kaynak: DHA
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