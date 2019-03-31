Ysk'dan Yayın Yasağına Uymayan Kanallara Suç Duyurusu

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yayın yasağını ihlal eden kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yayın yasağını ihlal eden kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu.



YSK'dan alınan bilgiye göre; Kurul yayın yasağını ihlal eden kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca YSK, RTÜK'ten bu kanallar hakkında işlem yapılmasını istedi. - Ankara

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