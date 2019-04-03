Son Dakika Haberleri: YSK'dan "yeniden sayım" açıklaması

YSK'dan "yeniden sayım" açıklaması

43 dakika önce

YSK Başkanı Güven, "Sayım başladıysa sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi, verilen karar budur" dedi.

YSK'dan
YSK Başkanı Güven, "Sayım başladıysa sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi, verilen karar budur" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:39 

YSK Başkanı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayımı Durdu, YSK Olağanüstü Toplandı Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Mazbatalar İçin Sonuçları Bekliyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:22:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YSK'dan "yeniden sayım" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]