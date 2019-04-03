YSK'dan "yeniden sayım" açıklaması
43 dakika önce
YSK Başkanı Güven, "Sayım başladıysa sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi, verilen karar budur" dedi.
YSK Başkanı Güven, "Sayım başladıysa sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi, verilen karar budur" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:39
Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı
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