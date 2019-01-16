YSK'dan yerel seçim kararı

Karara göre, muhtarlık için kullanılan oy pusulaları, oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayısından fazla çıkarsa tüm pusulalar ayrı ayrı zarflara konularak sandığa atılacak, fazla kullanılan oy sayısı kadar zarf sandıktan çekilerek açılmadan ayrı olarak paketlenerek, bu husus tutanağa geçirilecek.

Karara göre, muhtarlık için kullanılan oy pusulaları, oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayısından fazla çıkarsa tüm pusulalar ayrı ayrı zarflara konularak sandığa atılacak, fazla kullanılan oy sayısı kadar zarf sandıktan çekilerek açılmadan ayrı olarak paketlenerek, bu husus tutanağa geçirilecek.

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