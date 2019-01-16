Son Dakika Haberleri: YSK'dan yerel seçim kararı

YSK'dan yerel seçim kararı

23 dakika önce

Karara göre, muhtarlık için kullanılan oy pusulaları, oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayısından fazla çıkarsa tüm pusulalar ayrı ayrı zarflara konularak sandığa atılacak, fazla kullanılan oy sayısı kadar zarf sandıktan çekilerek açılmadan ayrı olarak paketlenerek, bu husus tutanağa geçirilecek.

YSK'dan yerel seçim kararı, System.String[]
Karara göre, muhtarlık için kullanılan oy pusulaları, oy kullanma hakkı bulunan seçmen sayısından fazla çıkarsa tüm pusulalar ayrı ayrı zarflara konularak sandığa atılacak, fazla kullanılan oy sayısı kadar zarf sandıktan çekilerek açılmadan ayrı olarak paketlenerek, bu husus tutanağa geçirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:10 

Ekonomi
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