Son Dakika Haberleri: Ysk'dan Yusufeli İlçesi İçin İptal Kararı

Ysk'dan Yusufeli İlçesi İçin İptal Kararı

36 dakika önce

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki kısıtlı seçmenin oy kullandığı, bu şekilde aradaki farkın bire indiği gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Ysk'dan Yusufeli İlçesi İçin İptal Kararı, System.String[]
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki kısıtlı seçmenin oy kullandığı, bu şekilde aradaki farkın bire indiği gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

YSK, Artvin Yusufeli'nde seçimi 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazanmasının ardından CHP'den yapılan itirazı görüştü. İlçede iki kısıtlı seçmenin oy kullandığı, bu şekilde aradaki farkın bire indiği tespit eden yüksek kurul, seçimlerin iptaline karar verdi. Yusufeli ilçesinde seçimler 2 Haziran'da yenilenecek.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:58 Kaynak: DHA
AK Parti, Artvin, Yusufeli, Güncel
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