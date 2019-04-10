Ysk'dan Yusufeli İlçesi İçin İptal Kararı
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YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki kısıtlı seçmenin oy kullandığı, bu şekilde aradaki farkın bire indiği gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:58 Kaynak: DHA
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Artvin
'in Yusufeli
ilçesinde iki kısıtlı seçmenin oy kullandığı, bu şekilde aradaki farkın bire indiği gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
YSK, Artvin Yusufeli'nde seçimi 3 oy farkla AK Parti
'nin adayı Eyüp Aytekin
kazanmasının ardından CHP
'den yapılan itirazı görüştü. İlçede iki kısıtlı seçmenin oy kullandığı, bu şekilde aradaki farkın bire indiği tespit eden yüksek kurul, seçimlerin iptaline karar verdi. Yusufeli ilçesinde seçimler 2 Haziran'da yenilenecek.
Haber: Fatih
POYRAZ/ANKARA,
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