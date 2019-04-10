Son Dakika Haberleri: Ysk'dan Yusufeli İlçesindeki Seçime İptal Kararı

Ysk'dan Yusufeli İlçesindeki Seçime İptal Kararı

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan seçimleri iptal etti.

Ysk'dan Yusufeli İlçesindeki Seçime İptal Kararı, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan seçimleri iptal etti.

YSK, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan seçimleri CHP'nin itirazı sonrası, iptal edilmesine karar verdi. Kararda, seçimlerin 2 Haziran'da yeniden yapılacağı belirtildi. 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan ilk sayımlarda, seçimi 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazandı. CHP'nin adayı Barış Demirci ise Aytekin'den 3 oy daha az alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

YSK, CHP'nin seçim sonuçlarına itirazı üzerine yaptığı toplantıda itirazı değerlendirdi ve ilçede iki kısıtlı seçmenin oy kullandığını, bu şekilde aradaki farkın bire inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi. Yusufeli ilçesi 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:54 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Artvin, Yusufeli, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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