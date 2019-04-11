Son Dakika Haberleri: Ysk'de İtirazların Görüşülmesi Sürüyor

Ysk'de İtirazların Görüşülmesi Sürüyor

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili itirazını görüşmeyi erteledi.

Ysk'de İtirazların Görüşülmesi Sürüyor, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili itirazını görüşmeyi erteledi.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan'da başlayan YSK'ye itiraz süreci dün tamamlandı.

Siyasi partiler, 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ye itirazda bulundu.

İtirazları görüşen YSK, bugünkü gündemine, diğer itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye seçimine ilişkin itirazını da almıştı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin yapılan görüşme ertelendi. Görüşme için İstanbul'da oy sayımının bitmesinin beklenmesine karar verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığına ilişkin itirazın, AK Partinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin başvuruyu yapmasının ardından birlikte ele alınması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:36 Kaynak: AA
AK Parti, Büyükçekmece, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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