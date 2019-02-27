Son Dakika Haberleri: Ysk'den CHP'li Saruhan'ın Adaylığına Ret

Ysk'den CHP'li Saruhan'ın Adaylığına Ret

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın aday olamayacağına ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

Ysk'den CHP'li Saruhan'ın Adaylığına Ret, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın aday olamayacağına ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

Muğla İl Seçim Kurulu, daha önce aldığı cezalar açısından "seçilme yeterliliğini haiz olmadığı" gerekçesiyle CHP'nin Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın aday olamayacağına karar vermişti.

İl Seçim Kurulu kararına karşı partinin yaptığı itiraz, bugün YSK'de ele alındı.

YSK, İl Seçim Kurulu kararını yerinde görerek, itirazı reddetti.

Karar gereğince CHP, Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak Mustafa Saruhan'ın yerine başka bir isim bildirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:01 Kaynak: AA

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