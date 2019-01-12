Son Dakika Haberleri: Ysk'den Seçmenlere Uyarı

Ysk'den Seçmenlere Uyarı

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağı, bu durumdaki seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de...

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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağı, bu durumdaki seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacakları bildirildi.

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik yapıldığına ilişkin basında haberler yer aldığı belirtildi.

Bazı ilçe seçim kurulu başkanlıklarıyla siyasi partilerden de bilgiler ulaştığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:12 Kaynak: AA

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