Son Dakika Haberleri: Ysk'den TRT'ye Kısmen İzin

Ysk'den TRT'ye Kısmen İzin

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul etmezken, Ankara ve İstanbul'da süren sayım işlemlerinden haber amaçlı görüntü alınmasına izin verdi.

Ysk'den TRT'ye Kısmen İzin, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul etmezken, Ankara ve İstanbul'da süren sayım işlemlerinden haber amaçlı görüntü alınmasına izin verdi.

YSK, TRT'nin oy sayım işlemlerini canlı yayınlama konusundaki talebine ilişkin karar aldı.

Talebi kısmen kabul eden YSK, ilgili kararında, sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul etmezken, Ankara ve İstanbul'da devam eden sayım işlemlerinden TRT'nin haber amaçlı görüntü almasını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:31 Kaynak: AA

Türkiye, İstanbul, Ankara, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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