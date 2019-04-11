Son Dakika Haberleri: Ysk Genelge Yayınlayabilirdi"

Ysk Genelge Yayınlayabilirdi"

1 saat önce

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "YSK, bir genelge yayınlayabilirdi ve 'Bizim yaptığımız tartışmalar sonucunda KHK'lileri biz aday adayı yapılmasını doğru bulmuyoruz' diyebilirdi" dedi.

Ysk Genelge Yayınlayabilirdi
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "YSK, bir genelge yayınlayabilirdi ve 'Bizim yaptığımız tartışmalar sonucunda KHK'lileri biz aday adayı yapılmasını doğru bulmuyoruz' diyebilirdi" dedi.

Oluç, partisinin genel merkezinde MYK toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi kararına ilişkin Oluç, "Bu, YSK'nin attığı adım tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası olmaktan başka bir şey değildir. Çok net olarak söylüyoruz, YSK, AKP ve MHP ittifakı tarafından tasarlanmış olan bir siyasi komplonun açık parçası haline gelmiştir." diye konuştu.

Oluç, YSK'ye eleştirilerde bulunarak, "Ne yazık ki YSK tuzak kurmuştur. Diyeceksiniz ki 'Hakimlerden oluşan bir YSK tuzak kurar mı?' Diyeceksiniz ki 'Hakimler tuzak kurar mı?' Evet, Türkiye'de hakimlerin de tuzak kurduğuna şahit olduk. YSK'nin kararı bu anlama gelmektedir." iddiasında bulundu.

"Lüzumlu, lüzumsuz her türlü konuda genelge yayınlayan YSK, bu konuda herhangi bir genelge yayınlamamıştır." diyen Oluç, şu görüşleri savundu:

"Bir genelge yayınlayabilirdi ve diyebilirdi ki 'Bizim yaptığımız tartışmalar sonucunda KHK'lileri biz aday adayı yapılmasını doğru bulmuyoruz' diyebilirdi. Bu hukuk dışıdır yine eleştirirdik, bu kararı doğru bulmazdık ama en azından bu tuzağı kurmamış olurdu YSK. Şimdi tuzak kurdu. YSK açıkça halk iradesine yönelik bir darbe yapmıştır. YSK'nin aldığı kararlara itiraz hakkı yoktur bir üst kurulda, mahkemeye gidemiyorsunuz ve Anayasa Mahkemesine gidemiyorsunuz. İşte bunu fırsat bilerek halk iradesine karşı darbe yapmıştır YSK."
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:04 Kaynak: AA
Merkez Yürütme Kurulu, Saruhan Oluç, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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