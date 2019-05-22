Ysk Gerekçeli Kararı Açıkladı
10 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Mayıs'ta iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kararının gerekçesini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:35 Kaynak: İHA
(YSK), 6 Mayıs
'ta iptal edilen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli karara ilişkin ayrıntılar geliyor.
(İHA)
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