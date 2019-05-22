Son Dakika Haberleri: Ysk Gerekçeli Kararı Açıkladı

Ysk Gerekçeli Kararı Açıkladı

10 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Mayıs'ta iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kararının gerekçesini açıkladı.

Ysk Gerekçeli Kararı Açıkladı, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Mayıs'ta iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli karara ilişkin ayrıntılar geliyor.

(İHA)
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:35 Kaynak: İHA
İstanbul, 6 Mayıs, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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