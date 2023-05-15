Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonucuna ilişkin ilk yorum: Buradayım, sonuna kadar mücadele edeceğim - Son Dakika
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Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonucuna ilişkin ilk yorum: Buradayım, sonuna kadar mücadele edeceğim

15.05.2023 16:55

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir video paylaştı. Elini masaya vuran Kılıçdaroğlu, "Buradayım, sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Türkiye yeniden sandığa gitmeye hazırlanırken cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kısa bir video paylaştı. Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu-ra-da-yım" ifadelerini kullandı.

ADAYLARIN OY ORANI

Yurt içindeki sandıkların yüzde 100'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.51
  • Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88
  • Sinan Oğan yüzde 5.2
YORUMLAR (2)
  • tan ermetin: 8 seçim kaybedipte 13 yıldır partisinin genel başkanlık koltuğunda oturan başka bir siyasi lider yok dünyada...Muharrem İnce 30 yıl sonra yüzde 30 barajını aştı rekor kırdı adamı şutladılar partiden .. Türkiyenin geleceğini düşünse o gün istifa eder genel başkanlık koltuğunu Muharrem İnce' ye bırakırdı .. AKP 21 yıldır iktidarsa bunun en büyük sebebi CHP dir ! Cevap Yaz 314 78 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Bu saatten sonra şapkadan tavşan çıkmaz, kırmızı kâr yağmaz,bay bay Kemal oldu good by Kemal. Cevap Yaz 278 62 Yayından Kaldır
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2. tura kalınan seçimlerde oy pusulasının üzerindeki adayların sıralaması belli oldu 2. tura kalınan seçimlerde oy pusulasının üzerindeki adayların sıralaması belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonucuna ilişkin ilk yorum: Buradayım, sonuna kadar mücadele edeceğim - Son Dakika


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