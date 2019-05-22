Son Dakika Haberleri: Ysk: "İlçe Seçim Kurullarınca Yapılan İncelemeler Sonucunda 377 Kısıtlının Oy Kullandığı, 6...

Ysk: "İlçe Seçim Kurullarınca Yapılan İncelemeler Sonucunda 377 Kısıtlının Oy Kullandığı, 6...

10 saat önce

YSK: "İlçe seçim kurullarınca yapılan incelemeler sonucunda 377 kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölülerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan...

Ysk:
YSK: "İlçe seçim kurullarınca yapılan incelemeler sonucunda 377 kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölülerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve
taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir. Bu şekilde oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen kişi sayısının 706 olduğu görülmüştür."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:46 Kaynak: AA
Politika
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