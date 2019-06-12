Son Dakika Haberleri: YSK, ilçe seçim kurulu başkanı hakimler için HSK'yı adres gösterdi
Son Dakika Güncel Haber

YSK, ilçe seçim kurulu başkanı hakimler için HSK'yı adres gösterdi

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe seçim kurulu başkanı hakimlerin, geçici olarak görevlerinden alınması yönündeki başvurusuyla ilgili olarak, takdir hakkının Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda(HSK) olduğunu gerekçe göstererek, karar alınmasına yer olmadığına hükmetti.

YSK, ilçe seçim kurulu başkanı hakimler için HSK'yı adres gösterdi, System.String[]

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe seçim kurulu başkanı hakimlerin, geçici olarak görevlerinden alınması yönündeki başvurusuyla ilgili olarak, takdir hakkının Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda(HSK) olduğunu gerekçe göstererek, karar alınmasına yer olmadığına hükmetti.
YSK, AK Parti Temsilcisi Recep Özel'in İstanbul'daki tüm seçim müdürlerinin görevlerinden alınarak, yerlerine yeni görevlendirmeler yapılması ile ilçe seçim kurulu başkanı hakimlerin, geçici olarak görevlerinden alınarak, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak seçim iş ve işlemlerinin aynı yargı çevresi içerisinde görevli başka hakimlerce yürütülmesi hakkındaki başvurusunu gündemine alarak karara bağladı. Kurul, İstanbul'daki seçim müdürlerinin görevden alınması talebine ilişkin takdirin YSK Başkanı Sadi Güven'de, ilçe seçim kurulu başkanı hakimler için de HSK'da olduğu gerekçesiyle, başvuruyla ilgili karar alınmasına yer olmadığına hükmetti

Arda ERDOĞAN/ANKARA, -


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
AK Parti, İstanbul, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: Göçmen konusu 6 ay içinde çözülecek Altın günü nasıl kapattı? İşte son durum Hulusi Akar, yarın CHP, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:34:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YSK, ilçe seçim kurulu başkanı hakimler için HSK'yı adres gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]