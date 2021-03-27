YSK, illerin milletvekili sayılarını yeniden düzenledi - Son Dakika

YSK, illerin milletvekili sayılarını yeniden düzenledi

27.03.2021 09:27
YSK, illerin milletvekili sayılarını yeniden düzenledi, System.String[]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti. İstanbul ile Mersin illerinin milletvekili sayısı azalırken, Mersin ve Tunceli'nin ise milletvekili sayısı arttı.

Yüksek Seçim Kurulu, 2020 nüfus bilgilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayılarını Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, geçen yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 97'ye geriledi. Milletvekili sayısı azalan diğer bir il ise Bayburt oldu. Bayburt'un milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü. Mersin ve Tunceli'nin ise milletvekili sayıları arttı. Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e, Tunceli'nin milletvekili sayısı ise 1'den 2'ye yükseldi. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin milletvekili sayısında ise değişim olmadı.

Açıklanan 2020 nüfus bilgilerine göre, İstanbul 97, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Antalya 17, Adana 15 ve Konya 15 milletvekili çıkarabiliyor. YSK, Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'ın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan verilere dayanarak alındığını belirtti.

Ayrıca, buna göre Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3 ve İzmir 2 seçim çevresine bölündü.

(İHA)

Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili, Tunceli, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YSK, illerin milletvekili sayılarını yeniden düzenledi - Son Dakika


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