Son Dakika Haberleri: YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla...
Son Dakika Güncel Haber

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla...

1 saat önce

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla..., System.String[]
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:05 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran seçiminde Kağıthane'de son durum HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim Ekrem İmamoğlu İstanbul'un 27 ilçede sandıktan birinci çıktı İYİ Parti Lideri Akşener seçim sonucunu değerlendirdi: Bu seçimin kazananı milli iradedir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 20:42:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]