YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla...
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YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:05 Kaynak: AA
YSK, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalkacağını duyurdu.
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