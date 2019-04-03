Ysk, İstanbul'da 7 İlçede Geçersiz Oyların Yeniden Sayımının Durdurulması Yönündeki İl Seçim Kurulu...
1 saat önce
YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı, bu oylar yeniden sayılacak.
YSK, İstanbul
'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı, bu oylar yeniden sayılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:10 Kaynak: AA
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