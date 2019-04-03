Son Dakika Haberleri: Ysk, İstanbul'da 7 İlçede Geçersiz Oyların Yeniden Sayımının Durdurulması Yönündeki İl Seçim Kurulu...

Ysk, İstanbul'da 7 İlçede Geçersiz Oyların Yeniden Sayımının Durdurulması Yönündeki İl Seçim Kurulu...

1 saat önce

YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı, bu oylar yeniden sayılacak.

Ysk, İstanbul'da 7 İlçede Geçersiz Oyların Yeniden Sayımının Durdurulması Yönündeki İl Seçim Kurulu..., System.String[]
YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı, bu oylar yeniden sayılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:10 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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