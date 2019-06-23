YSK İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde zarfların üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olması nedeniyle yapılan başvuruyu değerlendirerek, oyların geçerli sayılmasına karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:26 Kaynak: İHA
(YSK), İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde zarfların üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olması nedeniyle yapılan başvuruyu değerlendirerek, oyların geçerli sayılmasına karar verdi.
İstanbul'da bugün yenilenen ve oy verme süreci devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşanan mühür sıkıntısına dair YSK kararını verdi. Saat 14.00'da başlayan toplantıda AK Parti
ve CHP'nin başvurusunu değerlendiren YSK yetkilileri, üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olduğu zarflardaki oyların geçerli sayılması doğrultusunda karar verdi. - ANKARA
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