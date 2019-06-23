Son Dakika Haberleri: YSK İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak
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YSK İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde zarfların üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olması nedeniyle yapılan başvuruyu değerlendirerek, oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

YSK İstanbul'da mühür karışıklığı yaşanan oyları geçerli sayacak, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde zarfların üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olması nedeniyle yapılan başvuruyu değerlendirerek, oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

İstanbul'da bugün yenilenen ve oy verme süreci devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşanan mühür sıkıntısına dair YSK kararını verdi. Saat 14.00'da başlayan toplantıda AK Parti ve CHP'nin başvurusunu değerlendiren YSK yetkilileri, üzerinde milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olduğu zarflardaki oyların geçerli sayılması doğrultusunda karar verdi. - ANKARA
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:26 Kaynak: İHA
Milletvekili, İstanbul, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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