Son Dakika Haberleri: Ysk, İstanbul'da Oy Sayımının Tekrar Yapılması İçin Karar Aldı

Ysk, İstanbul'da Oy Sayımının Tekrar Yapılması İçin Karar Aldı

1 saat önce

İstanbul'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) itirazı üzerine İl Seçim Kurulu oy sayımını durdurdu.

Ysk, İstanbul'da Oy Sayımının Tekrar Yapılması İçin Karar Aldı, System.String[]
İstanbul'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) itirazı üzerine İl Seçim Kurulu oy sayımını durdurdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Olağanüstü toplantısının ardından İstanbul'da itirazda bulunulan sandıklarda oy sayımı tekrar yapılacak.

AK Parti İstanbul'da oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurullarına itirazda bulunmuştu. İtiraz üzerine bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi oyların yeniden sayılması kararına itiraz etmesi üzerine, İl Seçim Kurulu tarafından oy sayımı durdurulmuştu. Bunun üzerine YSK, Ankara'da parti temsilcileri ile olağanüstü bir toplantı düzenledi. Yapılan toplanın ardından YSK, oy sayım kararının durdurulmasını kaldırdı ve itirazda bulunulan 7 ilçedeki sandıklardaki oyların tekrar sayımına karar verildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:17 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul, Politika
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