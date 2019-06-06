Son Dakika Haberleri: YSK, İstanbul'daki 13 seçim müdürünü başka illerde görevlendirme kararı aldı
Son Dakika Dünya Haber

YSK, İstanbul'daki 13 seçim müdürünü başka illerde görevlendirme kararı aldı

45 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesine sebep olan usulsüz sandık kurulu görevlendirilmesine ilişkin soruşturma dosyasını Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdi.

YSK, İstanbul'daki 13 seçim müdürünü başka illerde görevlendirme kararı aldı, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da görev alan 13 seçim müdürünü 'seçimlerde usulsüzlük' yapıldığı gerekçesiyle başka illerde görevlendirme kararı aldı.

YSK Başkanı Sadi Güven "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:08 
İstanbul, Yüksek Seçim Kurulu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler AK Partili Veysel Eroğlu'dan, tartışılacak sözler: CHP'nin adayını Yunanistan destekliyor! YSK Başkanı Sadi Güven'den İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Soruşturma başlatıldı Bakırköy'de tren raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 08:53:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YSK, İstanbul'daki 13 seçim müdürünü başka illerde görevlendirme kararı aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]