YSK, İstanbul'daki 13 seçim müdürünü başka illerde görevlendirme kararı aldı
45 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesine sebep olan usulsüz sandık kurulu görevlendirilmesine ilişkin soruşturma dosyasını Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdi.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:08
, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul
'da görev alan 13 seçim müdürünü 'seçimlerde usulsüzlük' yapıldığı gerekçesiyle başka illerde görevlendirme kararı aldı. YSK Başkanı Sadi Güven
"Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir." dedi.
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