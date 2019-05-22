Ysk: "İstanbul Genelinde, Sayım Döküm Cetveli Olmayan veya İmzasız Olmakla Esasen Yok Hükmünde 108...
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YSK: "İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281'dir"
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:30 Kaynak: AA
YSK: "İstanbul
genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281'dir"
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