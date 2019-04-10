Son Dakika Haberleri: Ysk: Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmeyecek

Ysk: Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmeyecek

26 dakika önce

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), seçimleri kazanan ancak daha önce KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmemesini kararlaştırdı.

Ysk: Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmeyecek, System.String[]
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), seçimleri kazanan ancak daha önce KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmemesini kararlaştırdı.

YSK, bugünkü toplantısında KHK'lı isimlerin başvurularını gündeme aldı ve karar verdi. Karara göre, seçimleri kazanan ancak KHK ile ihraç edildiği belirlenen isimlere mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek. - Ankara
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:09 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi Son Dakika! YSK, KHK'lı 4 Başkana Mazbata Verilmeyeceğini Açıkladı YSK Kararını Verdi! Artvin'in Yusufeli İlçesinde Seçimler İptal Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 21:35:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk: Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]