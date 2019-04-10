Ysk: Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmeyecek

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), seçimleri kazanan ancak daha önce KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmemesini kararlaştırdı.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), seçimleri kazanan ancak daha önce KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmemesini kararlaştırdı.



YSK, bugünkü toplantısında KHK'lı isimlerin başvurularını gündeme aldı ve karar verdi. Karara göre, seçimleri kazanan ancak KHK ile ihraç edildiği belirlenen isimlere mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek. - Ankara

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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