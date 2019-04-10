Son Dakika Haberleri: Ysk: Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmeyecek

Ysk: Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmeyecek

11 dakika önce

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), seçimleri kazanan, ancak daha önce KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmemesine karar verdi.

Ysk: Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmeyecek, System.String[]
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), seçimleri kazanan, ancak daha önce KHK ile ihraç edilen başkanlara mazbata verilmemesine karar verdi. 

YSK, bugünkü toplantısında KHK'lı isimlerin başvurularını gündeme aldı ve karar verdi. Karara göre, seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği belirlenen isimlere mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:20 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız Çocuğu, 6 Yıl Boyunca Uğradığı Cinsel İstismarı Öğretmenine Anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi Son Dakika! YSK, KHK'lı 4 Başkana Mazbata Verilmeyeceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 21:31:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk: Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]