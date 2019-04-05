Son Dakika Haberleri: Ysk, Kırklareli'de Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi (2)

Ysk, Kırklareli'de Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi (2)

1 saat önce

OYLAR SAYILMAYA BAŞLANDIKırklareli'de YSK'nın yeniden sayılmasına karar verdiği 170 sandıkta oyların sayılmasına başlandı.

Ysk, Kırklareli'de Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi (2), System.String[]
OYLAR SAYILMAYA BAŞLANDI

Kırklareli'de YSK'nın yeniden sayılmasına karar verdiği 170 sandıkta oyların sayılmasına başlandı. Oyların tekrar sayılma kararı ile her iki tarafın başkan adayı ve temsilcileri ve çok sayıda seçmen Kırklareli Adliyesi'ne geldi. Adliyenin giriş katında Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut ile seçimleri resmi olmayan sonuca göre 248 oyla kazanan bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'na tebliğ edilmesinin ardından Kırklareli İl Seçim Kurulu heyeti her iki taraftan sandık görevlilerin seçilmesiyle saat 21.00'de sayım başladı.

Kırklareli Adliyesi'nin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sayın sonucunu bekleyen partililerin ise ateşler yakıp, şarkılar söylediği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:24 Kaynak: DHA

Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'dan Emsal Karar: Rakip Firmayla İrtibata Geçtiği İçin Kovulan İşçiye Tazminat Ödenmez Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı 5 Kilo 700 Gram Trüf Mantarını Yurt Dışına Kaçırmak İsteyince 60 Bin Lira Cezayı Yedi Trabzonspor, Durica'ya 400 Bin Euro Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 01:43:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk, Kırklareli'de Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]