YSK, Yerel Seçimlerle İlgili Yayın Yasağının Kaldırılacağı Saati Açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

YSK'DAN YAYIN YASAĞIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 19.15'e çekilmesini uygun buldu.

Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 19.15'ten itibaren yayınlanabilecek.

YAYIN YASAĞINI İHLAL EDEN KANALLARA SUÇ DUYURUSU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren kanallar hakkında suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu.

YSK yetkilileri, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin yayın yasağı henüz kaldırılmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan kanallar hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un yayın yasağına ilişkin 80'inci maddesi gereği savcılığa suç duyurusunda, RTÜK'e ise ihbarda bulunulduğunu bildirdi.

Kanunun "Yayın yasağı" başlıklı 80'inci maddesi, "Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin, yorum yapılması yasaktır. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbesttir." hükmünü içeriyor.

YSK, daha önceki seçimlerde saat 21.00'den önce yayın yasağını kaldırıyordu.