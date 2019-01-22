Son Dakika Haberleri: YSK: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok

YSK: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok

43 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, yaklaşan yerel seçimler öncesinde alevlenen seçmen tartışmalarına cevap olarak, "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok" dedi.

YSK: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, yaklaşan yerel seçimler öncesinde alevlenen seçmen tartışmalarına cevap olarak, "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:10 

Yüksek Seçim Kurulu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kerç Boğazı'nda İçinde Türklerin de Olduğu 2 Gemide Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü Var Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Bugün İtibarıyla Türkiye'deki Seçmen Sayısı 57 Milyon 93 Bin 985 Kişidir

Ziraat Bankasından, "Fenerbahçe'yi Küme Düşüreceğiz" Sözlerine Açıklama 600 Ton Hamsi Avlanan Kentte, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 10:53:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YSK: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]