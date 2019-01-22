YSK: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok
43 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, yaklaşan yerel seçimler öncesinde alevlenen seçmen tartışmalarına cevap olarak, "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu
Başkanı Güven, yaklaşan yerel seçimler öncesinde alevlenen seçmen tartışmalarına cevap olarak, "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:10
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