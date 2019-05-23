Son Dakika Haberleri: YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu

YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu

12 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklanan gerekçeli karar, tartışmaya yol açtı.

YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklanan gerekçeli karar, tartışmaya yol açtı. AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili HDP'li Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin açıkladığı gerekçeli karar üzerinde tartışma çıktı. CHP'li Bülent Tezcan ve Engin Özkoç, AK Parti'nin 'oylar çalındı' iddialarının gerekçeli kararda yer almadığını dile getirdi. Seçimlerin yenilenmesine karar veren 7 YSK üyesinin vicdanları kanattığı söyleyen Özkoç'a, AK Parti'li vekiller tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP'li Ali Öztunç ile AK Parti'li Ramazan Can arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sancar, birleşime ara verdi.

Görüntü dökümü 

-Gerginlikten genel ve detaylar 

Besti KARALAR/ANKARA,  


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:19 Kaynak: DHA
İstanbul, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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