YSK'nın gerekçeli kararı, Meclis'te gerginliğe neden oldu
TBMM Genel Kurulu'nda, Yüksek Seçim Kurulu
'nca (YSK) İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklanan gerekçeli karar, tartışmaya yol açtı. AK Parti
'li ve CHP
'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili HDP
'li Mithat Sancar
başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin açıkladığı gerekçeli karar üzerinde tartışma çıktı. CHP'li Bülent Tezcan
ve Engin Özkoç
, AK Parti'nin 'oylar çalındı' iddialarının gerekçeli kararda yer almadığını dile getirdi. Seçimlerin yenilenmesine karar veren 7 YSK üyesinin vicdanları kanattığı söyleyen Özkoç'a, AK Parti'li vekiller tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP'li Ali Öztunç
ile AK Parti'li Ramazan Can
arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sancar, birleşime ara verdi.