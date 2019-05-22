YSK'nın iptal kararına 'karşı oyları'
6 saat önce
YSK'nın iptal kararına katılmayan üyeler, sandık kurulu başkanı ve üyenin kamu görevlisi olmamasının, tek başına seçimin iptalini gerektirmediği görüşünü paylaştı.
YSK'nın iptal kararına katılmayan üyeler, sandık kurulu başkanı ve üyenin kamu görevlisi olmamasının, tek başına seçimin iptalini gerektirmediği görüşünü paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:12
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