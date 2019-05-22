Son Dakika Haberleri: YSK'nın iptal kararına 'karşı oyları'

YSK'nın iptal kararına 'karşı oyları'

6 saat önce

YSK'nın iptal kararına katılmayan üyeler, sandık kurulu başkanı ve üyenin kamu görevlisi olmamasının, tek başına seçimin iptalini gerektirmediği görüşünü paylaştı.

YSK'nın iptal kararına 'karşı oyları', System.String[]
YSK'nın iptal kararına katılmayan üyeler, sandık kurulu başkanı ve üyenin kamu görevlisi olmamasının, tek başına seçimin iptalini gerektirmediği görüşünü paylaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:12 
Ekonomi
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