Ysk'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin İptaline İlişkin 4'e Karşı 7 Üyenin Oy...
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YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:21 Kaynak: AA
YSK'nin, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı.
YSK, İstanbul Seçiminin İptaline İlişkin Gerekçeli Kararı Açıkladı
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