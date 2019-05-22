Son Dakika Haberleri: Ysk'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin İptaline İlişkin 4'e Karşı 7 Üyenin Oy...

Ysk'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin İptaline İlişkin 4'e Karşı 7 Üyenin Oy...

11 saat önce

YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı.

Ysk'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin İptaline İlişkin 4'e Karşı 7 Üyenin Oy..., System.String[]
YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:21 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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