Son Dakika Haberleri: Ysk'nin İstanbul Gerekçesi: "Khk ile Kamu Görevinden Çıkarılan Kişilerden 6'sı Sandık Kurulu...

Ysk'nin İstanbul Gerekçesi: "Khk ile Kamu Görevinden Çıkarılan Kişilerden 6'sı Sandık Kurulu...

10 saat önce

YSK'nin İstanbul gerekçesi: "KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden 6'sı sandık kurulu başkanı, 3'ü sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Ysk'nin İstanbul Gerekçesi:
YSK'nin İstanbul gerekçesi: "KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden 6'sı sandık kurulu başkanı, 3'ü sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirilmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:46 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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