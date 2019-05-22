Ysk'nin İstanbul Gerekçesi: "Khk ile Kamu Görevinden Çıkarılan Kişilerden 6'sı Sandık Kurulu...
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YSK'nin İstanbul gerekçesi: "KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden 6'sı sandık kurulu başkanı, 3'ü sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:46 Kaynak: AA
YSK'nin İstanbul
gerekçesi: "KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden 6'sı sandık kurulu başkanı, 3'ü sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirilmiştir."
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