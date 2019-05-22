Son Dakika Haberleri: Ysk'nin İstanbul Kararının Gerekçesinde,"Kanun Hükmünün Yoruma Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklığı...

Ysk'nin İstanbul Kararının Gerekçesinde,"Kanun Hükmünün Yoruma Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklığı...

11 saat önce

YSK'nin İstanbul kararının gerekçesinde,"Kanun hükmünün yoruma yer bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur" denildi.

Ysk'nin İstanbul Kararının Gerekçesinde,
YSK'nin İstanbul kararının gerekçesinde,"Kanun hükmünün yoruma yer bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur" denildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:27 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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