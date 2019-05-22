Ysk'nin İstanbul Kararının Gerekçesinde,"Kanun Hükmünün Yoruma Yer Bırakmayacak Şekilde Açıklığı...
11 saat önce
YSK'nin İstanbul kararının gerekçesinde,"Kanun hükmünün yoruma yer bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur" denildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:27 Kaynak: AA
YSK'nin İstanbul
kararının gerekçesinde,"Kanun hükmünün yoruma yer bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur" denildi.
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