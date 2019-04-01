Ysk'nın İstanbul Verileri (5)
54 dakika önce
Açılmayan 98 sandık kaldıHaber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul DHAYüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine göre saat 09.
Açılmayan 98 sandık kaldı
Haber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul
DHA Yüksek Seçim Kurulu
(YSK)'nun verilerine göre saat 09.10'da İstanbul'da son durum şöyle:
Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 88
Açılan sandık oranı: Yüzde 99,69
Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu
: 4 milyon 157 bin 505 - Binali Yıldırım
: 4 milyon 130 bin 190
Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48,48
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:14 Kaynak: DHA
Son Dakika! YSK'nın Verilerine Göre Ekrem İmamoğlu Önde!
Şahan Gökbakar, Seçim Sonuçlarını Açıklamayan Anadolu Ajansı ve YSK'ya Tepki Gösterdi
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Usulsüzlükler Tespit Edildi
İmamoğlu'ndan, İstanbul'u Karıştıran "Teşekkür" Pankartlarına Suç Duyurusu!