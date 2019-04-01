Son Dakika Haberleri: Ysk'nın İstanbul Verileri (5)

Ysk'nın İstanbul Verileri (5)

54 dakika önce

Açılmayan 98 sandık kaldıHaber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul DHAYüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine göre saat 09.

Ysk'nın İstanbul Verileri (5), System.String[]
Açılmayan 98 sandık kaldı

Haber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul DHA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine göre saat 09.10'da İstanbul'da son durum şöyle:

Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 88

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,69

Oy sayıları:   Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 505 - Binali Yıldırım: 4 milyon 130 bin 190

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48,48

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:14 Kaynak: DHA

DHA, Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul, Güncel
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