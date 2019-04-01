Son Dakika Haberleri: Ysk'nın İstanbul Verileri: Açılmayan 100 Sandık Kaldı (3)

Ysk'nın İstanbul Verileri: Açılmayan 100 Sandık Kaldı (3)

1 saat önce

Haber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul DHAYüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine saat 08.50'de İstanbul'da son durum şöyle: Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 86Açılan sandık oranı: Yüzde 99,68Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 114 - Binali Yıldırım:...

Ysk'nın İstanbul Verileri: Açılmayan 100 Sandık Kaldı (3), System.String[]
Haber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul DHA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine saat 08.50'de İstanbul'da son durum şöyle:

Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 86

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,68

Oy sayıları:   Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 114 - Binali Yıldırım: 4 milyon 129 bin 892

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48,48

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:52 Kaynak: DHA

DHA, Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! YSK'nın Verilerine Göre Ekrem İmamoğlu Önde! Şahan Gökbakar, Seçim Sonuçlarını Açıklamayan Anadolu Ajansı ve YSK'ya Tepki Gösterdi AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Usulsüzlükler Tespit Edildi İmamoğlu'ndan, İstanbul'u Karıştıran "Teşekkür" Pankartlarına Suç Duyurusu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 10:07:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk'nın İstanbul Verileri: Açılmayan 100 Sandık Kaldı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]