Son Dakika Haberleri: YSK'nın kararına AK Parti ve CHP'den tepki
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YSK'nın kararına AK Parti ve CHP'den tepki

14 dakika önce

YSK’nın soruşturma geçirenlerle ilgili kararına hem iktidar hem de muhalefet itiraz etti

YSK'nın kararına AK Parti ve CHP'den tepki, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görev almaları yolunda verdiği karara, bu kez hem iktidardaki AK Parti ve hem de muhalefetteki CHP tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Ümit ederim Yüksek Seçim Kurulu, aklıselimle değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasında karışıklığa sebebiyet verecek bu işten vazgeçer" dedi
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:38 
Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu, Dünya
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