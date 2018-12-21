Son Dakika Haberleri: Ysk'nın Oy Verme Saatlerine İlişkin Kararı Resmi Gazete'de

Ysk'nın Oy Verme Saatlerine İlişkin Kararı Resmi Gazete'de

4 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde bazı doğu illerinde oy verme işleminin bir saat önce gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ysk'nın Oy Verme Saatlerine İlişkin Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde bazı doğu illerinde oy verme işleminin bir saat önce gerçekleştirileceğini bildirdi.

YSK'nın Yerel Seçimlerdeki oy kullanma saatlerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, güneşin doğuşuna ve batışına ilişkin değerlendirmelere göre, Mahalli İdareler Seçimlerinde oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü itibariyle oy verme süresinin korunması kaydıyla bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak bazı doğu illerinde oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin farklı olarak saptandığı aktarıldı.

Buna göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Günüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi 07.00'de başlayıp 16.00'da son bulacak, diğer illerde ise 08.00 ile 17.00 saatleri arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 01:28 Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Politika
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