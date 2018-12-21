Son Dakika Haberleri: Ysk'nin Siyasi Reklamlara İlişkin Kararı Resmi Gazete'de

Ysk'nin Siyasi Reklamlara İlişkin Kararı Resmi Gazete'de

3 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yerel Seçimlerde medya hizmet sağlayıcılarınca yayınlanacak siyasi reklamlara ilişkin esasları belirledi.

Ysk'nin Siyasi Reklamlara İlişkin Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yerel Seçimlerde medya hizmet sağlayıcılarınca yayınlanacak siyasi reklamlara ilişkin esasları belirledi.

YSK'nin Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde TV, radyo, internet ve gazetelerde yer alacak siyasi reklamlara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mükerrer sayıda yer alan karara göre; medya hizmet sağlayıcıları, seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2019 Salı gününden oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede siyasi reklam yayınlayabilecek. Bu reklamlar, demokratik toplum düzeni ilkelerinde uygun bir seçim yapılabilmesi için tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak.

Siyasi parti ve adaylar, siyasi reklamlarında Türkçe'nin yanı sıra farklı dil ve lehçeleri kullanabilecek. Siyasi reklam yayınları 6112 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 5. ve 7. maddelerinde yer alan yayın hizmeti ilkelerine uygun olacak.

Medya hizmet sağlayıcılarının, yayınlayacakları siyasi reklamların 6112 sayılı Kanunun 10. maddesi hükmünde yer alan esaslara tabi tutulacak ve reklamlardan ayrı olarak siyasi reklam kuşağı düzenlenemeyecek. Bir medya hizmet sağlayıcısında yayınlanacak siyasi reklamların ücreti tüm partiler ve adaylar için aynı olacak.

Seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2019 tarihinden yayın yasaklarının başlayacağı oy verme gününden önceki son 24 saate kadar olan sürede, medya hizmet sağlayıcıları tarafından yayınlanacak siyasi reklamlar Rayda Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından denetlenerek, değerlendirmeye tabii tutulacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 02:17 Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Politika
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