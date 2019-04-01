Son Dakika Haberleri: Ysk'nin Verilerine Göre İmamoğlu Önde Gidiyor

Ysk'nin Verilerine Göre İmamoğlu Önde Gidiyor

5 dakika önce

Haber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul DHAYüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine göre; saat 08.00 itibariyle sandıkların yüzde 99,63'ünün açıldığı İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.

Ysk'nin Verilerine Göre İmamoğlu Önde Gidiyor, System.String[]
Haber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul DHA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine göre; saat 08.00 itibariyle sandıkların yüzde 99,63'ünün açıldığı İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.

YSK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 48,80'ini aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binalı Yıldırım'a çıkan oy oranı ise yüzde 48,48.

İmamoğlu 4 milyon 155 bin 141 oy alırken Yıldırım'a çıkan oy sayısı ise 4 milyon 127 bin 770. Şu an ki oy farkı 27 bin 371.

31 bin 186 sandığın bulunduğu İstanbul'da açılan sandık sayısı ise 31 bin 70.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:27 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a Çağrı: Kendini Bu Manipülasyona Feda Etme Son Dakika! CHP Adayı Ekrem İmamoğlu: YSK'ya Göre Biz Kazandık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Büyüksün Reisim" Diyen Eski CHP'li Seçimi Kaybetti İmamoğlu 9'uncu Kez Kameralar Karşısına Çıkıp Kazandığını Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 08:32:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk'nin Verilerine Göre İmamoğlu Önde Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]