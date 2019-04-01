Ysk'nin Verilerine Göre İmamoğlu Önde Gidiyor

Haber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul DHAYüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine göre; saat 08.00 itibariyle sandıkların yüzde 99,63'ünün açıldığı İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.

Haber: Özden ATİK - Hayati ARIGAN - İstanbul DHA



Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine göre; saat 08.00 itibariyle sandıkların yüzde 99,63'ünün açıldığı İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.



YSK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 48,80'ini aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binalı Yıldırım'a çıkan oy oranı ise yüzde 48,48.



İmamoğlu 4 milyon 155 bin 141 oy alırken Yıldırım'a çıkan oy sayısı ise 4 milyon 127 bin 770. Şu an ki oy farkı 27 bin 371. 31 bin 186 sandığın bulunduğu İstanbul'da açılan sandık sayısı ise 31 bin 70.

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