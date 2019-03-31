Son Dakika Haberleri: Ysk'nın Yayın Yasağı Kalktı

Ysk'nın Yayın Yasağı Kalktı

1 saat önce

YSK, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını 19.15 itibariyle kaldırdı.

Ysk'nın Yayın Yasağı Kalktı, System.String[]
YSK, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını 19.15 itibariyle kaldırdı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yayın yasağının saat 19.15 itibarıyla kalktığını bildirdi. YSK, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 19.15'e çekilmesini uygun buldu. Bu nedenle seçim sonuçları, basın ve yayın kuruluşlarınca saat 19.15'ten itibaren yayınlanabilecek. Diğer yandan saatinden önce yayına giren kanallarla ilgili YSK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu.

(Yağmur Yıldız - Fatih Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika Van Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika Aydın Büyükşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:08:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk'nın Yayın Yasağı Kalktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]