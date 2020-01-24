YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya - Son Dakika

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.

YSK Başkanı Muharrem Akkaya ve yeni seçilen üyelerden detaylar YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya

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Son Dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu

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