YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya - Son Dakika

YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya
6 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı binası genel görüntü Görev süresi dolan Sadi Güven'in YSK Başkanlığı'ndan çıkışı Sadi Güven'in uğurlanması YSK Başkanlığına seçilen Muharrem Akkaya'dan detaylar YSK Başkanı Muharrem Akkaya ve yeni seçilen üyelerden detaylar YSK'nın yeni Başkanı Muharrem...
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:26 Kaynak: AA
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı binası genel görüntü
Görev süresi dolan Sadi Güven'in YSK Başkanlığı'ndan çıkışı
Sadi Güven'in uğurlanması
YSK Başkanlığına seçilen Muharrem Akkaya'dan detaylar
YSK Başkanı Muharrem Akkaya ve yeni seçilen üyelerden detaylar YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.
Son Dakika Son Dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı