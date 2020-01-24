YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya - Son Dakika
Son Dakika Güncel YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya - Son Dakika

YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya

6 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı binası genel görüntü Görev süresi dolan Sadi Güven'in YSK Başkanlığı'ndan çıkışı Sadi Güven'in uğurlanması YSK Başkanlığına seçilen Muharrem Akkaya'dan detaylar YSK Başkanı Muharrem Akkaya ve yeni seçilen üyelerden detaylar YSK'nın yeni Başkanı Muharrem...

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı binası genel görüntü

Görev süresi dolan Sadi Güven'in YSK Başkanlığı'ndan çıkışı

Sadi Güven'in uğurlanması

YSK Başkanlığına seçilen Muharrem Akkaya'dan detaylar

YSK Başkanı Muharrem Akkaya ve yeni seçilen üyelerden detaylar YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.

YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya

Yüksek Seçim Kurulu, Sadi Güven, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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