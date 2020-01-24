YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu (2) - Son Dakika

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YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu (2)
6 saat önce
YSK"nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:49 Kaynak: AA
YSK"nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu. Emekliye ayrılan eski başkan Sadi Güven ve yeni başkan Muharrem Akkaya gazetecilerin sorularını cevapladı.
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