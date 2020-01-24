YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu (2) - Son Dakika

YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu (2)

6 saat önce

YSK"nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu.

YSK"nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu. Emekliye ayrılan eski başkan Sadi Güven ve yeni başkan Muharrem Akkaya gazetecilerin sorularını cevapladı.

YSK'nın yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu (2)

Sadi Güven, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:49 Kaynak: AA
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