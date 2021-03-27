YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi - Son Dakika

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 12'den 13'e ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 1'den 2'ye çıktı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 97'ye ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

YSK kararına göre 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara üç, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa iki, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir iki seçim çevresine bölündü.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

İLİ MİLLETVEKİLİ SAYISI İLİ MİLLETVEKİLİ SAYISI ADANA 15 KOCAELİ 13 ADIYAMAN 5 KONYA 15 AFYONKARAHİSAR 6 KÜTAHYA 5 AĞRI 4 MALATYA 6 AMASYA 3 MANİSA 10 ANKARA 36 KAHRAMANMARAŞ 8 ANTALYA 17 MARDİN 6 ARTVİN 2 MUĞLA 7 AYDIN 8 MUŞ 4 BALIKESİR 9 NEVŞEHİR 3 BİLECİK 2 NİĞDE 3 BİNGÖL 3 ORDU 6 BİTLİS 3 RİZE 3 BOLU 3 SAKARYA 7 BURDUR 3 SAMSUN 9 BURSA 20 SİİRT 3 ÇANAKKALE 4 SİNOP 2 ÇANKIRI 2 SİVAS 5 ÇORUM 4 TEKİRDAĞ 8 DENİZLİ 7 TOKAT 5 DİYARBAKIR 12 TRABZON 6 EDİRNE 4 TUNCELİ 2 ELAZIĞ 5 ŞANLIURFA 14 ERZİNCAN 2 UŞAK 3 ERZURUM 6 VAN 8 ESKİŞEHİR 7 YOZGAT 4 GAZİANTEP 14 ZONGULDAK 5 GİRESUN 4 AKSARAY 4 GÜMÜŞHANE 2 BAYBURT 1 HAKKARİ 3 KARAMAN 3 HATAY 11 KIRIKKALE 3 ISPARTA 4 BATMAN 5 MERSİN 13 ŞIRNAK 4 İSTANBUL 97 BARTIN 2 İZMİR 28 ARDAHAN 2 KARS 3 IĞDIR 2 KASTAMONU 3 YALOVA 3 KAYSERİ 10 KARABÜK 3 KIRKLARELİ 3 KİLİS 2 KIRŞEHİR 2 OSMANİYE DÜZCE TOPLAM 4 3 600

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