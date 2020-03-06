YSK nüfusa göre milletvekili dağılımını yeniden belirledi - Son Dakika
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YSK nüfusa göre milletvekili dağılımını yeniden belirledi

7 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), nüfusun illere göre dağılımını dikkate alarak milletvekili sayısını yeniden belirledi.

YSK nüfusa göre milletvekili dağılımını yeniden belirledi, System.String[]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), nüfusun illere göre dağılımını dikkate alarak milletvekili sayısını yeniden belirledi.


YSK tarafından Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı verilerine göre yapılan yeni milletvekili dağılımına göre Denizli, Tunceli ve Kırşehir'in milletvekili sayısı 1'er azaldı. Antalya'nın milletvekili sayısı 1, İstanbul'un ise 2 arttı. YSK tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İstatistik Kurumu Başkanlığı 04/02/2020 tarihli ve E. 2740 tarihli yazısı ile 31/12/2019 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusunun 83 milyon 154 bin 997 olduğu bildirilmiştir. 2839 sayılı Kanun'un 4. maddesine göre 600 milletvekillinden 81 ilin her birine 1 milletvekili verildi. Türkiye nüfusu, dağıtımdan sonra kalan milletvekili (600-81=519) bölünmek suretiyle bir sayı elde edildi. (83.154.997/ 519 = 160.221,57) İl nüfusu elde edilen bu sayıya bölünerek her ilin çıkaracağı milletvekili sayısı tespit edildi. Bu suretle 557 milletvekili oldu. Kalan 43 milletvekilliği nüfusu milletvekili çıkartmaya yetmeyen ve artık nüfus bırakan iller büyüklüklerine göre sıraya konularak bölüştürülmemiş bulunan (43) milletvekili sayısı, bu sıra esas alınarak dağıtıldı. Bu dağıtımdan sonra illerin çıkartacağı toplam milletvekili sayısı tespit edildi. Milletvekili sayılarının tespiti sonucunda 2839 sayılı Kanun'un 4. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen milletvekili sayıları dikkate alınarak seçim çevrelerinin tespiti yapıldı. Yapılan bu belirlemeye istinaden Ankara ili 3, Bursa ili 2, İstanbul ili 3 ve İzmir ili 2 seçim çevresine bölünmüştür. Birden fazla seçim çevresi bulunan Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinin seçim çevrelerine ait ilçelerin dağılımında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yapılan milletvekili dağılımı sonucunda 3 ilin (Denizli, Kırşehir, Tunceli) milletvekili sayısı 1 azalmış, Antalya ilinde 1, İstanbul ilinde 2 (2. seçim çevresi 1, 3. seçim Çevresi 1) artmıştır" denildi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
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