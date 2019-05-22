Son Dakika Haberleri: Ysk: "Oy Farkının 13 Bin 729 Olması Nedeniyle, 754 Sandıkta Sandık Kurulu Başkanlarının Kanun...

Ysk: "Oy Farkının 13 Bin 729 Olması Nedeniyle, 754 Sandıkta Sandık Kurulu Başkanlarının Kanun...

11 saat önce

YSK: "Oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, seçimin neticesine müessir görülmüştür.

Ysk:
YSK: "Oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, seçimin neticesine müessir görülmüştür."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:36 Kaynak: AA
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