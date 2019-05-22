Ysk: "Sandık Kurulu Başkanlarının Kanun Hükümlerine Aykırı Görevlendirilmesi ve Bu Kurulların...

YSK: "Sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı görevlendirilmesi ve bu kurulların yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün bulunmaması ile diğer kanuna aykırılık ve usulsüzlükler, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve...

YSK: "Sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı görevlendirilmesi ve bu kurulların yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün bulunmaması ile diğer kanuna aykırılık ve

usulsüzlükler, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve haller kapsamında görülmüş, bu nedenle seçimin iptali ve yenilenmesine karar verilmesi

gerekmiştir."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın Kenya'da Soyuldu

Belediye Meclisi, Tunceli Belediyesinin Tabelasını "Dersim" Olarak Değiştirme Kararı Aldı

Yıldırım'dan "Oylar Çalındı" Açıklaması: Gerekçeli Kararda Bir Tarafın Söylemini Yazacak Halleri Yok

İşte YSK'nin İstanbul Kararına Karşı Çıkan 4 Üyenin Muhalefet Şerhi