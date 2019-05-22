Son Dakika Haberleri: Ysk: "Sandık Kurulu Başkanlarının Kanun Hükümlerine Aykırı Görevlendirilmesi ve Bu Kurulların...

Ysk: "Sandık Kurulu Başkanlarının Kanun Hükümlerine Aykırı Görevlendirilmesi ve Bu Kurulların...

10 saat önce

YSK: "Sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı görevlendirilmesi ve bu kurulların yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün bulunmaması ile diğer kanuna aykırılık ve usulsüzlükler, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve...

Ysk:
YSK: "Sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı görevlendirilmesi ve bu kurulların yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün bulunmaması ile diğer kanuna aykırılık ve
usulsüzlükler, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve haller kapsamında görülmüş, bu nedenle seçimin iptali ve yenilenmesine karar verilmesi
gerekmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:55 Kaynak: AA
Politika
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