Son Dakika Haberleri: Ysk: "Sandık Kurulu Başkanlarının Kanuna Aykırı Belirlenmesiyle İlgili Ysk'nin Daha Önceden Vermiş...

Ysk: "Sandık Kurulu Başkanlarının Kanuna Aykırı Belirlenmesiyle İlgili Ysk'nin Daha Önceden Vermiş...

10 saat önce

YSK: "Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesiyle ilgili YSK'nin daha önceden vermiş olduğu emsal oluşturacak içtihadı bulunmamaktadır"

Ysk:
YSK: "Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesiyle ilgili YSK'nin daha önceden vermiş olduğu emsal oluşturacak içtihadı bulunmamaktadır"
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:32 Kaynak: AA
Politika
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