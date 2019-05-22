Ysk: "Sandık Kurulu Başkanlarının Kanuna Aykırı Belirlenmesiyle İlgili Ysk'nin Daha Önceden Vermiş...

YSK: "Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesiyle ilgili YSK'nin daha önceden vermiş olduğu emsal oluşturacak içtihadı bulunmamaktadır"

YSK: "Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesiyle ilgili YSK'nin daha önceden vermiş olduğu emsal oluşturacak içtihadı bulunmamaktadır"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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