Son Dakika Haberleri: Ysk: "Seçim Sonucunun Belirlenmesinde En Önemli Unsurlardan Biri Sayım Döküm Cetvellerinin 108...

Ysk: "Seçim Sonucunun Belirlenmesinde En Önemli Unsurlardan Biri Sayım Döküm Cetvellerinin 108...

10 saat önce

YSK: "Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir.

Ysk:
YSK: "Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:31 Kaynak: AA
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