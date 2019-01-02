Son Dakika Haberleri: Ysk Seçime Girecek Partileri Açıkladı

Ysk Seçime Girecek Partileri Açıkladı

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı.

Ysk Seçime Girecek Partileri Açıkladı, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı. 13 partinin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirlendi.

Yerel seçimler için takvim işlemeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı bu kapsamda 13 partinin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirlendi. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. Seçmen listeleri de, 4 ila 17 Ocak arasında askıda olacak.

Seçimde yer alacak partiler alfabetik sıralamayla; "Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi" olarak belirlendi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu Devreye Girdi, Motosikletteki ÖTV 31 Mart'a Kadar Sıfırlandı YSK Resmen Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak

Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:52:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk Seçime Girecek Partileri Açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]