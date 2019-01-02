Ysk Seçime Girecek Partileri Açıkladı
2 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı. 13 partinin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirlendi.
Yerel seçimler için takvim işlemeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı bu kapsamda 13 partinin seçimlere katılma yeterliliğine sahip olduğu belirlendi. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek. Seçmen listeleri de, 4 ila 17 Ocak arasında askıda olacak.
Seçimde yer alacak partiler alfabetik sıralamayla; "Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi
, Büyük Birlik Partisi
, Cumhuriyet Halk Partisi
, Demokrat Parti
, Demokratik Sol Parti
, Halkların Demokratik Partisi
, Hür Dava Partisi
, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi
, Saadet Partisi
, Türkiye Komünist Partisi
ve Vatan Partisi" olarak belirlendi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:47 Kaynak: İHA
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